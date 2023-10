Sem justificativa, deputados faltaram 958 vezes este ano | A TARDE

A presença nas sessões legislativas, onde participa das discussões e votações de projetos, é uma das atribuições de um parlamentar. No entanto, só neste ano, deputados federais já faltaram 958 vezes, se apresentarem qualquer justificativa.

De acordo com o Metrópoles, os parlamentares faltosos alegam que a presença em plenário "é apenas um dos aspectos da atividade que eles desenvolvem".

No entanto, quando abrem mão de participar das discussões e votações dos projetos, os deputados se eximem da responsabilidade de matérias que são fundamentais para o futuro do país.

Segundo a Câmara, há uma distinção de faltas em justificadas, licenças médicas e faltas não justificadas.

O levantamento feito pelo Metrópoles aponta que o deputado federal com maior número de ausências não justificadas é Junior Lourenço (PL-MA), com 23 dias de faltas sem justificativa às sessões do plenário registradas.

Veja ranking:



Junior Lourenço (PL-MA) - 23 faltas



Antônia Lúcia (REPUBLICANOS-AC) - 17 faltas

Washington Quaquá (PT-RJ) - 16 faltas

Vicentinho Júnior (PP-TO) - 14 faltas

Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS-SE) - 13 faltas

Josimar Maranhãozinho (PL-MA) - 13 faltas

José Priante (MDB-PA) - 12 faltas

Magda Mofatto (Patriota-GO) - 12 faltas

Renilce Nicodemos (MDB-PA) - 11 faltas

Acácio Favacho (MDB-AP) - 11 faltas.

A ausência não justificada de deputados nas sessões deliberativas pode acarretar desconto no salário, uma vez que a remuneração leva em conta a assiduidade do parlamentar.