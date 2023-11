Senado deve abrir CPI da Braskem na próxima semana, diz Calheiros | A TARDE

A leitura da ata que propõe a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os serviços da Braskem deve ser lida na próxima semana pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A proposta é de autoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e foi apresentada na Casa no dia 14 de setembro.

“Lido o requerimento, o passo seguinte para iniciar os trabalhos é a indicação dos integrantes pelos líderes partidários”, esclareceu Calheiros.



O parlamentar conseguiu acumular 45 assinaturas para a abertura do inquérito. Para a instalação do colegiado é necessário apenas 27 assinaturas, isto é, um terço dos membros do Congresso.

A comissão deve focar na responsabilidade da empresa petroquímica Braskem no afundamento do solo de 15 bairros de Maceió, capital alagoana e nas devidas indenizações e reparações pelo caso.