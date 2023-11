Senado reembolsa Marcos Pontes por refeições de R$ 1 mil | A TARDE

Contas pagas por Marcos Pontes (PL) superiores a R$ 1 mil, em restaurantes de São Paulo e Brasília, foram reembolsadas pelo Senado Federal, segundo o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.



Foram identificados, por exemplo, contas de R$ 1.750 no restaurante Rancho Português e R$ 1 mil no Outback, ambos estabelecimentos de São Paulo. Não foi revelado em qual quantia Pontes foi reembolsado pelo Senado no Rancho Português, enquanto no caso do Outback o reembolso foi de R$ 841.

Em nota, a assessoria do senador alegou que não há ilegalidade nos reembolsos e que o parlamentar trabalha "todos os dias da semana, de segunda a segunda-feira e sem horário de jornada”. Em todas as refeições, as contas mostram que o senador não estava sozinho.