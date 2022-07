Servidor gasta R$ 30 mil em viagem para encontro da OCDE em Ibiza

Em uma viagem de quatro dias para Ibiza, na Espanha, o assessor de relações multilaterais do Ministério do Turismo, Gustavo Torres, gastou R$ 29.714,89 dos cofres públicos.



O servidor embarcou de São Paulo com destino a Ibiza no dia 5 de julho, com o intuito de participar de reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre segurança em viagens internacionais.

Gustavo também acompanhou a cúpula da Secretaria da Cultura do governo Jair Bolsonaro em uma viagem de cinco dias a Los Angeles, nos Estados Unidos, em janeiro deste ano, que custou cerca de R$ 55 mil. O assessor de relações multilaterais do Ministério do Turismo viajou com o braço direito de Mário Frias, o baiano André Porciuncula.