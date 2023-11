Sexto avião da FAB pousa no Brasil com brasileiros vindos de Israel | A TARDE

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o sexto resgate de brasileiros que estavam em Israel. O pouso da aeronave aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h desta quinta-feira, 19.

Ao todo, 219 brasileiros estão sendo repatriados, incluindo seis bebês. Eles somam-se às 916 pessoas e 24 animais de estimação que já foram trazidos de volta ao país.

Todos os voos da FAB com o objetivo de repatriação no Oriente Médio estão sendo acompanhados por uma equipe com médicos, psicólogos e enfermeiros.

A repatriação segue critérios de prioridade. Aqueles que moram no Brasil e estão sem passagem aérea de volta são os primeiros. Além disso, estão sendo priorizados também gestantes, idosos, mulheres e crianças.

O Itamaraty recomenda que todos que possuam passagens aéreas ou que possam comprá-las embarquem em voos comerciais do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, o maior terminal de Israel, para liberarem assentos nas aeronaves da FAB.

Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel, e 6 mil na Palestina, segundo estimativas do Itamaraty, sendo que a maioria está fora da área de conflito.

Faixa de Gaza

Um outro avião, disponibilizado pela Presidência da República, aguarda no Egito a abertura da passagem de Rafah para trazer de volta ao Brasil cerca de 30 brasileiros e seus parentes que estão em Gaza.