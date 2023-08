Silvinei Vasques passa mal durante depoimento à PF

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques passou mal durante depoimento à Polícia Federal (PF) na tarde desta quinta-feira, 10. Ele teve uma alteração na pressão e precisou de atendimento médico. Após medicação, Vasques retornou à oitiva e seguia prestando depoimento até as 18h.

Vasques chegou na sede do órgão, localizado em Brasília, às 14h, para esclarecer as interferências da PRF no segundo turno eleitoral de 2022. Ele foi preso na última quarta-feira, 9, por suspostamente usar o órgão federal para dificultar o trânsito de eleitores do Nordeste para não votarem no presidente Lula (PT).

A prisão do ex-diretor-geral foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que afirmou afirmou serem “gravíssimas” as condutas imputadas a Vasques. O magistrado avaliou que as provas apresentadas garantem a “necessidade da custódia preventiva”.