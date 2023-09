STF determina bloqueio de bens do ministro das Comunicações

Investigado pela Polícia Federal (PF), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), teve suas contas parcialmente bloqueadas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. A PF apura a possível participação do ministro no esquema de desvios e lavagem de dinheiro envolvendo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Maranhão.

A deliberação de Barroso leva em conta o pedido da PF que solicitou o bloqueio de bens dos investigados, por entender que há indícios de desvio de dinheiro referente a emenda direcionada e que há necessidade de as investigações prosseguirem.

A Operação Benesse foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 1º, e tem como principal alvo a prefeita de Vitorino Freire (MA), Luanna Rezende, que é irmã do ministro das Comunicações. A ação visa desarticular organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas federais da Codevasf.