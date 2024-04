STF enterra tese que abria brecha para intervenção militar | A TARDE

Foi encerrada na manhã desta segunda-feira, 8, a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tese de que as Forças Armadas poderiam intervir sobre os Três Poderes. O último voto foi dado por Dias Toffoli, que assim como os outros dez ministros do STF, votou contra a tese.



O entendimento dos ministros é que as Forças Armadas não têm atribuição de poder moderador e que a Constituição Federal de 1988 não permite intervenção militar sobre os três Poderes.

Relator da ação, o ministro Luiz Fux alegou que não é permitido pela Carta Magna que o presidente da República recorra às Forças Armadas para se opor ao Congresso e ao Supremo.