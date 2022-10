STF pede prisão de Roberto Jefferson, que recebe PF a tiros em casa

Após o pedido de prisão contra o ex-deputado Roberto Jefferson, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o político confirmou neste domingo, 23, que resistiu à prisão trocando tiros com policiais federais em frente a sua residência, em Comendador Levy Gasparian, município do Rio de Janeiro. (Confira o vídeo abaixo).

O ex-deputado gravou um vídeo relatando o ocorrido, dizendo ser vítima de um abuso. "Chegou a Polícia Federal para me prender agora. As violências do 'Xandão' (Alexandre de Moraes). A minha raiz está plantada. Não vou me entregar, acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso, eu vou enfrentá-los. Está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito, às famílias, à vida pública. Estou de pé com vocês, não vou me entregar", diz Roberto Jefferson.

Na mesma gravação, o político mostra a viatura da Polícia Federal com algumas marcas de tiro no para-brisa. "Vou mostrar a vocês que o 'pau cantou'. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito", finalizou.

O mandado de prisão foi expedido após Roberto Jefferson veicular novos vídeos com ataques ao processo eleitoral e a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-parlamentar, que está em prisão domiciliar e proibido de usar as redes sociais, gravou um vídeo xingando a ministra Cármen Lúcia com termos machistas e misóginos.

Confira o vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais