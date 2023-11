Tarcísio critica tarifa zero no transporte: “Não vamos embarcar” | A TARDE

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a proposta feita pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), de zerar a tarifa do transporte público na capital. De acordo com governador, é inviável a ideia de zerar as tarifas do Metrô e da CPTM.

“Sou contra, absolutamente contra”, disse Tarcísio em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. “Não consigo ver viabilidade em você colocar o sistema que tem 8,3 milhões de passageiros com tarifa zero e que tem estrutura de custos completamente diferentes”, salientou.

Um dia antes, Nunes afirmou que pretende testar a tarifa zero nos ônibus municipais aos domingos ou durante a semana, no período noturno. Segundo o prefeito, o teste será feito após a administração estudar, por um ano, a possibilidade de tornar gratuita a passagem de ônibus da cidade, que custa R$ 4,40.

Para Tarcísio, no entanto, para zerar as tarifa do Metrô e da CPTM, seria necessário tirar o dinheiro destinado a outras políticas públicas para tornar a medida viável. “Quanto você vai subtrair de outras políticas públicas para vir com a tarifa zero? Pra mim é algo que não se sustenta, não faz sentido e nós não vamos embarcar”, frisou.