Tarcísio proíbe time de falar sobre possível candidatura à Presidência

Eleito governador de São Paulo com apoio de Jair Bolsonaro (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) proibiu sua equipe de falar sobre uma possível candidatura sua para a Presidência da República em 2026.



Alguns aliados de Tarcísio apontam que o governador não quer ser mal visto por bolsonaristas, que poderiam considerá-lo traidor com o movimento para alcançar o Palácio do Planalto.

Para as pessoas próximas do governador, uma candidatura à reeleição em 2026 é um cálculo mais seguro, já que, se Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegar nas eleições bem avaliado, deve ser o favorito no pleito, enquanto Tarcísio pode ter o mesmo favoritismo no estado de São Paulo.

O ano de 2030, no entanto, é visto como mais adequado para uma candidatura à Presidência da República de Tarcísio, quando ele terá 55 anos de idade.