TCU determina que Bolsonaro não use ou venda as joias recebidas

Tribunal de Contas da União (TCU), determinou nesta quinta-feira, 9, que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), não use e nem venda as joias que o governo brasileiro recebeu de presente do governo da Arábia Saudita.

A decisão do ministro do TCU, Augusto Nardes, foi dada no âmbito do processo que investiga a participação do ex-presidente na tentativa de entra e receber de forma ilegal as joias avaliadas em mais de R$ 16 milhões.



De acordo com Valor Econômico, Nardes, que também é o relator do processo, determinou diligências junto à Polícia Federal e Receita Federal para levantar as informações apuradas até o momento. Bolsonaro já admitiu ter ficado com as peças, que foram estimadas em R$ 400 mil (quatrocentos mil reais).



Por fim, o ministro do Tribunal disse que sua relação com o ex-presidente não irá interferir "em nada" no processo de investigação aberto no TCU após pedido do subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado .