TCU determina que Presidência reavalie presentes de Bolsonaro

Os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) serão reexaminados pela Presidência da República por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), no prazo de 120 dias. Durante o exercício do seu mandato, Bolsonaro recebeu 9 mil presentes. As informações são do blog da Andreia Sadi, do portal g1.

A decisão faz parte de uma auditoria solicitada pela deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo.

Entre os achados do ex-presidente, os técnicos identificaram 240 presentes dados por autoridades estrangeiras incorporados ao acervo privado, 111 não se revestem de característica personalíssima ou de consumo direto. Além disso, a equipe técnica ainda constatou que dos 129 itens restantes, ao menos 17 possuem características indicativas de alto valor comercial.

A Corte também pediu para que seja instaurado um procedimento administrativo para, em 180 dias, identificar e localizar outros possíveis bens ofertados tanto ao ex-presidente quanto à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.