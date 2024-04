Tebet chama reeleição e mandato de 4 anos de “cânceres da política" | A TARDE

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet diz defender a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação no Senado que proíbe reeleição nos Executivos Municipais, Estaduais, Distrital e Federal a partir de 2030, além de estabelecer mandato de cinco anos para estes cargos.

“Um dos grandes cânceres e males é não só a reeleição, mas o mandato de quatro anos, que é curto. Você ganha no primeiro ano e no segundo ano você trabalha, mas no terceiro ano você já está pensando na eleição seguinte. O Brasil não vai para frente dessa forma”, disse Tebet em entrevista à CNN Brasil.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nunca se posicionou publicamente sobre a PEC. Se aprovada, a proposta só entrará em vigor a partir de 2030, o que não impede o petista de se candidatar à reeleição em 2026.