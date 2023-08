Tebet diz estar disposta a acatar qualquer nome na presidência do IBGE

Ainda que o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, já tenha anunciado que Lula (PT) escolherá Marcio Pochmann como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), alegou que o nome para assumir o cargo ainda será oficializado e que ela está tranquila.



"O nome será oficializado no momento certo depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha", afirmou a ministra em coletiva de imprensa realizada no final da manhã desta quinta-feira, 27.

O IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, o que fez Tebet se referir ao anúncio feito por Paulo Pimenta como um “desencontro de informações”. "Foi um desencontro de informações de o ministro das Comunicações ter achado que o nome [de Pochmann] já estava pronto para ser anunciado, quando eu teria, e ainda terei, uma conversa com o presidente Lula na semana que vem", concluiu.