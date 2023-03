TRE-BA retoma atendimento ao eleitor com coleta biométrica na Bahia

Os cartórios e postos de atendimento aos eleitores e eleitoras, na Bahia retomaram o atendimento com coleta biométrica. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a retomada não tem caráter convocatório e ocorrerá de forma gradativa nos municípios do estado. Com isso, os eleitores que ainda não realizaram o procedimento podem agendar o serviço, de acordo com a sua conveniência. O cadastramento biométrico consiste em coletar as digitais de todos os dedos das mãos, uma assinatura e fazer um registro fotográfico do(a) eleitor(a).

Segundo a Secretaria de Planejamento de Estratégia, Inovação e de Eleições (SPL) do TRE baiano, a expectativa é contemplar aqueles que fizeram o alistamento (1º título) de modo on-line e durante o período de suspensão do serviço em razão da pandemia da Covid-19. O Eleitoral atenderá, ainda, aos que precisam regularizar o documento, por terem deixado de responder à revisão biométrica, finalizada em 2018 na capital baiana.

Atendimento

Em Salvador, o atendimento para a coleta biométrica começou na segunda-feira, 6. Os 19 cartórios eleitorais de Salvador ficam localizados no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em prédio anexo à sede do TRE-BA. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Preferencialmente, o cidadão pode agendar o serviço por meio do site www.tre-ba.jus.br. Na página, basta buscar por Serviços eleitorais > Serviços Online > Agendamento de atendimento presencial.

O atendimento eleitoral na capital ocorre ainda nos postos da Rede SAC dos bairros de Cajazeiras, Comércio, Periperi e Barra, com horário de atendimento determinado pela Secretaria de Administração do Estado (Saeb).

Cronograma

A retomada da coleta biométrica no estado segue cronograma estabelecido pela Secretaria de Planejamento (SPL) do Eleitoral baiano. De acordo com o secretário da pasta, Victor Xavier, o objetivo é ampliar o serviço para todo estado da Bahia até o próximo dia 10 de abril. “Elaboramos um cronograma de retomada visando a acompanhar, gradativamente, a demanda e oferecer o melhor serviço possível”.

O município de Lauro de Freitas foi o primeiro a reativar a coleta biométrica. Na cidade, os eleitores já podem realizar o serviço desde 23 de fevereiro. “Retomamos o serviço para o eleitorado de Lauro de Freitas de um modo muito tranquilo. Na cidade, além do cartório eleitoral, contamos também com posto de atendimento na Rede SAC”, afirmou Victor Xavier.

Confira o calendário completo do TRE-BA:

23 de fevereiro: Começou em Lauro de Freitas;

06 de março: Começou em Salvador;

13 de março: Iniciará em RMS;

20 de março: Iniciará em Feira de Santana e Vitória da Conquista;

27 de março: Iniciará em Juazeiro, Itabuna, Teixeira de Freitas, Barreiras, Ilhéus, Jequié, Alagoinhas, Porto Seguro, Eunápolis, Paulo Afonso, Valença e Luís Eduardo Magalhães;

10 de abril: Iniciará nas demais cidades do estado.