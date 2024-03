TRE-PA marca julgamento que pode levar Moro à cassação | A TARDE

O julgamento das duas ações que podem levam à cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi marcada para o dia 1º de abril, pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.

Além do dia 1º, o chefe da Corte reservou mais duas sessões para discutir o caso, os dias 3 e 8 de abril.

O julgamento foi marcado após o presidente Lula (PT) oficializar a escolha do advogado José Rodrigo Sade para o cargo de juiz titular do TRE do Paraná, o que vai permitir que o tribunal tenha o quórum exigido para analisar o caso.



A posse de Sade foi marcada para o próximo dia 6 de março, ou seja, o julgamento de Moro.

Os juízes do TRE vão analisar duas ações — movidas pelo PT de Lula e pelo PL de Jair Bolsonaro — que apuram se Moro cometeu abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022.