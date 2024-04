TRE-PR forma maioria para manter mandato de Moro no Senado | A TARDE

O mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) está mantido. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) formou maioria, nesta terça-feira, 9, para rejeitar as ações movidas pelo PT e pelo PL, que acusavam o parlamentar de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

Dos sete desembargadores que compõem o TRE-PR, seis já votaram. O relator Luciano Carrasco Falavinha Souza se posicionou contra a cassação do mandato de Moro, sendo acompanhado por Claudia Cristina Cristofani, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Anderson Ricardo Fogaça.

Os desembargadores José Rodrigo Sade e Julio Jacob Junior, por outro lado, divergiram do relator e opinaram pela cassação do mandato de Moro, por abuso de poder econômico. Resta apenas o voto do presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson.

Moro foi eleito com mais de 1,9 milhões de votos e nega ter cometido irregularidades durante a pré-campanha. Já o Ministério Público Eleitoral (MPE) opinou pela condenação do senador.