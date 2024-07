TRE-PR nega pedido de cassação do mandato de Rosângela Moro

Mulher de Sergio Moro comemorou determinação nas redes sociais - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) negou o pedido de cassação do mandato da deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP) nesta quarta-feira, 26, por mudança no domicílio eleitoral.

A ação, movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT), foi relatada pelo desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, acompanhada pelos demais membros do plenário. A decisão da Corte Eleitoral, no entanto, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O documento apresentado pela legenda alega que a esposa do senador Sergio Moro (União Brasil) como a parlamentar foi eleita por São Paulo em 2022, mas transferiu o título de eleitor de volta para o Paraná em março de 2024, havia cometido "fraude à representatividade".

O ato foi comemorado pela parlamentar através das redes sociais e considerou que chamou a ação do PT como “invencionices jurídicas para ocupar o tempo da Justiça, que tem mais o que fazer”.

"Agora faz sentido. Os psicotrópicos do Planalto já estavam sendo usados há tempos pelo PT lá no Paraná. Chega de choro! Vamos às urnas. É assim que se faz!", disse.

Rosangela Moro foi eleita com 217.170 votos em 2022. Ela é casada com o senador Sergio Moro (União), eleito com 1.953.188 votos pelo Paraná naquele ano.