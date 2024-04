TRE-PR retoma nesta segunda julgamento que pode cassar Moro | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retoma nesta segunda-feira, 8, o julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). O início está previsto para às 14h, conforme informações da CNN.

O placar está empatado em um a um. A análise foi suspensa na quarta, 3, por um pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que será a primeira a votar quando a sessão for retomada nesta segunda.

A magistrada foi alvo de questionamentos por uma foto antiga em que ela aparece ao lado de Moro, no entanto, o TRE-PR disse que não afastará a desembargadora do julgamento por não haver hipótese de impedimento ou suspeição.

De acordo com o Tribunal, Cristofani prestou “o esclarecimento de que se trata de uma imagem antiga de magistrados que trabalhavam no mesmo prédio e que não possui relação de amizade com o investigado”.

Além do voto da desembargadora, ainda faltam as manifestações de: Julio Jacob Junior; Anderson Ricardo Fogaça; Guilherme Frederico Hernandes Denz e Sigurd Roberto Bengtsson.

Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. As ações foram movidas pelo PL e pela federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

O julgamento pode não terminar nesta segunda-feira. O TRE-PR também reservou o dia 9 para uma nova sessão para análise do tema caso seja preciso.