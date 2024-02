Valdemar Costa Neto é preso pela PF por porte ilegal de arma | A TARDE

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), foi preso pela Polícia Federal (PF) por porte ilegal de arma, em Brasília, nesta quinta-feira, 8. Ele era um dos alvos de busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis.

A PF mira organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência após a derrota nas eleições de 2022.



Costa Neto foi preso em sua residência, na região central de Brasília, que fica no mesmo prédio que a sede do PL, também visitada pela PF no início da manhã desta quinta.



Ao todo são 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e 48 medidas cautelares.



O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou as buscas nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.