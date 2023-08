Valdemar enxerga não valer a pena o desgaste para defender Jair Renan

Embora tenha o salário de R$ 9,5 mil para assessorar um senador do PL, Jorge Seif (PL-SC), Jair Renan Bolsonaro não deverá ser protegido pela legenda do seu pai.



O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, disse a aliados próximos que quer se distanciar o máximo possível das investigações contra o filho do ex-presidente da República. O motivo é que não valeria a pena, para o dirigente, o desgaste de sair em defesa de Jair Renan, apontou a coluna de Andréia Sadi no G1.

Jair Renan Bolsonaro se tornou alvo de operação da Polícia Civil nesta quinta-feira, 24, por suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, estelionato e falsificação de documentos.

Irmão o defendeu

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa de Jair Renan alegando que sua família é perseguida e que seu irmão não teria como ter cometido lavagem de dinheiro, já que não teria onde cair morto.

Apreensões

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu o celular, um HD e alguns papéis com anotações eleitorais de Jair Renan durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, segundo a coluna de Juliana Dal Piva, no UOL.