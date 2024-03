Valdemar Neto diz que discorda de Bolsonaro sobre urnas eletrônicas | A TARDE

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Polícia Federal (PF) que discorda da tese do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre fraude nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2022, em que foi derrotado pelo atual presidente Lula (PT).

"Que não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso", disse o cacique da sigla.

A informação consta no inquérito sobre a trama golpista apurado pela PF, que veio à tona nesta sexta-feira, 15, após a quebra de sigilo nas declarações dos investigados determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo Valdemar, a ideia para contratação do relatório sobre as urnas eletrônicas partiu dos deputados do PL e do próprio Bolsonaro. O partido investiu cerca de R$ 1 milhão pelo serviço.

Quando indagado se cumpriu orientação de Bolsonaro para questionar a segurança das urnas eletrônicas e validar a narrativa de possíveis fraudes nas eleições de 2022, o presidente nacional do PL respondeu que nunca recebeu orientação do então presidente para questionar as urnas eletrônicas, apenas para fiscalizar.

“Para isso, contrataram os serviços da empresa IVL – Instituto Voto Legal para acompanhar o desenvolvimento da eleição e se havia segurança”, destaca trecho do depoimento à PF.