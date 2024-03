Valdemar pede saída de assassino de Chico Mendes de chefia no PL | A TARDE

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, pediu a saída do assassino de Chico Mendes da presidência municipal da legenda em Medicilândia, no Pará.



Darci foi condenado a 19 anos pela morte do ambientalista, em 1990. A posse para a presidência da legenda na cidade paraense aconteceu em janeiro, mas a informação foi difundida na última terça-feira, 27, o que fez Valdemar se posicionar.

"Não tinha conhecimento de que Darci Alves Pereira, que assumiu recentemente a presidência do PL de Medicilândia, no interior do Pará, é o mesmo indivíduo acusado do assassinato do ambientalista Chico Mendes”, escreveu Valdemar, em nota.

“Diante dessas circunstâncias, recomendei ao presidente da estadual do PL do Pará, deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Derci Alves Pereira do cargo, conhecido atualmente como Pastor Daniel”, concluiu o presidente nacional do PL.

Morte de Chico Mendes

Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes, foi morto com um tiro de escopeta no dia 22 de dezembro de 1988. Ele nasceu em Xapuri, no Acre, e ficou conhecido pelo trabalho em defesa do meio ambiente.

O fazendeiro Darly e seu filho Darci Alves foram condenados a 19 anos pela morte do ambientalista em 1990. Eles fugiram da cadeia em 1993, mas foram recapturados em 1996.

Darly Alves deixou a cadeia em 1999, quando progrediu para o regime domiciliar. No mesmo ano, Darci recebeu o benefício para cumprir o restante da pena em regime semiaberto.