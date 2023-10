Veja a lista de quem mais recebe emendas de relator no governo Lula | A TARDE

O governo Lula já transferiu cerca de R$ 3 bilhões de repasses de emendas de relator a deputados e senadores aliados. Apesar de proibidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os valores fazem parte da sobra de R$ 10,6 bilhões do governo Bolsonaro para pagamento neste ano.

Os destinatários, segundo o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, foram definidos pela Secretaria das Relações Institucionais (SRI) de Lula, que fez um mapeamento em que identificou R$ 2,6 bilhões em pedidos de deputados federais, ou seja, cerca de um quarto das emendas de sobra.



No fatiamento de sobras, após os deputados, senadores receberão R$ 1,4 bilhão; prefeitos R$ 53,6 milhões; e deputados estaduais R$ 716,2 milhões. Dessesm apenas os parlamentares estaduais já receberam em 2023 todo o valor em emendas. Federais já pegaram pouco mais de R$ 1 bilhão; senadores mais de R$ 639,3 milhões e prefeitos R$ 5,5 milhões.



Entre os parlamentares quem mais receberam emendas de relator foi o senador Eduardo Braga (MDB-AM), com mais de R$ 145 milhões em 2023. Ele foi relator da reforma tributária no Senado.



A lista segue com Domingos Neto (PSD-CE), com mais de R$ 86 milhões; e Maurício Bittar (UB-AC), com R$ 69,7 milhões só neste ano.



Na 7ª posição da lista figura o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com mais de R$ 41,5 milhões. Outros nomes conhecidos compõem a lista, como o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que foi relator do Arcabouço Fiscal. Ele já recebeu cerca de R$ 24,4 milhões em 2023.

João Carlos Bacelar (PL-BA) e Elmar Nascimento (UB-A) também aparecem no ranking, com R$ 25,6 milhões e R$ 19,3 milhões, respectivamente.