Verba para universidades federais caiu 17% durante governo Bolsonaro | A TARDE

A verba anual destinada à manutenção das universidades federais, se levado em consideração o valor pago a cada universidade, teve queda de 17,2% em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), na comparação com 2013.



Os dados, de um levantamento da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), apontam também para o aumento na quantidade de universidades federais no período, de 59 para 69.

Portanto, o total investido nestas instituições no ano de 2022, que foi de R$ 53,2 bilhões, dá uma média de R$ 77 milhões por unidade. Em 2013, a média era de R$ 93 milhões. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.