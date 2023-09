Vereador discursa bêbado durante sessão solene: “estou meio doidão”

O vereador Fernando Martins dos Santos (MDB), conhecido como Fernando Peitola, confessou que estava bêbado durante discurso em sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP). A Casa Legislativa fazia uma homenagem aos cidadãos da cidade, quando o parlamentar afirmou que “estava meio doidão”.



"Pessoal está meio preocupado que eu queimei a largada e comemorei antes, tomei umas e 'tô' meio doidão aqui, viu?", disse, durante discurso.



O caso aconteceu no último dia 14 de setembro, mas ganhou repercussão nesta sexta-feira, 22. Ainda usando o microfone do púlpito, o vereador paulista pediu desculpas a todos e assumiu a embriaguez ao se referir ao presidente da Casa, Juninho Eroso (PP-SP).



"Seu presidente, só quebrando protocolo aqui. Quero pedir desculpa a todos aqui. Se houve algum erro aqui é por conta do teor do álcool, me perdoa".



Fernando Peitola está em seu segundo mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016 e reeleito quatro anos depois, com 3.786 votos.

Confira:

Reprodução