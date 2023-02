Vereador faz ataque xenofóbico contra baianos resgatados no Sul

O vereador Sandro Fantinel (Patriota-RS), durante pronunciamento na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta terça-feira, 1º, culpou os baianos resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, por suas condições de trabalho. Ele está sendo acusado de xenofobia.

“Todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam”, apontou Fantinel.

“Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com Carnaval e festa para vocês não se incomodarem novamente, que isso sirva de lição… Se estava tão ruim a escravidão, como que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora?”, concluiu.

A fala do vereador foi seguida de protestos da bancada do PT no Legislativo de Caxias do Sul e foi acatada pela presidência da Casa uma questão de ordem para que fosse retirada da manifestação dos anais da instituição, onde ficam registrados todos os discursos de parlamentares.

Após a sessão, vereadores começaram a se articular para pedir a cassação do mandato de Fantinel por quebra do decoro parlamentar.