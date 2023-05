Vídeo: Eduardo Bolsonaro é vaiado em evento na Arena Corinthians

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu vaias durante seu discurso em um evento na Arena Corinthians, em São Paulo. Ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o parlamentar exaltou o governo do pai durante sua tentativa de fala, sendo interrompido diversas vezes pelas vaias.

Quando as vaias começaram, assim que ele pegou o microfone, o 03 tentou brincar com a situação. “Meu pai que é palmeirense".

O evento, que aconteceu no domingo, 21, foi realizado para marcar a entrega de 11 mil títulos de regularização fundiária para moradores de 25 conjuntos habitacionais de São Paulo.

“É uma política que traz paz. O presidente Bolsonaro foi quem mais deu títulos nos últimos quatro anos e praticamente acabou com as invasões de terra. O que queremos para vocês é justiça, que seja colocado no papel aquilo que já acontece na prática”, tentou retomar o discurso, seno interrompido mais uma vez, quando, então, decidiu finalizar a sua fala recitando o slogan usado por seu pai durante o seu mandato de presidente da República: “Deus, pátria, família e liberdade”.

Veja o vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais