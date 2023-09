Vídeo: vereador diz que autismo se resolve “na peia” e “na chibata”

O vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade cearense de Jucás, Eúde Lucas (PDT), fez declarações depreciativas sobre o autismo, em discurso no plenário da casa legislativa nesta quarta-feira, 20.



"Eu digo que eu era autista, só que meu pai tirou o autismo na peia. Naquele tempo se tirava autismo na chibata. Porque eu era um menino meio traquina”, disse o vereador.

Também durante sua fala, Eúde Lucas desprezou as mensagens de apoio recebidas pela atriz Letícia Sabatella, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) recentemente.