‘Você não vê alguém pedindo pão na padaria’, diz Bolsonaro sobre fome

O presidente Jair Bolsonaro (PL), durante entrevistas na tarde desta sexta-feira, 26, voltou a questionar dados sobre a fome no Brasil. Segundo ele, não se vê gente "pedindo pão" na porta de padaria.

Publicado no início de junho, o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil já alertava: são 33,1 milhões de pessoas a passar fome no País, o mesmo nível de 30 anos atrás.

“Essa senadora aí falou besteira. Gente passa mal? Sim, passa mal no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior. Tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim. Mas quem porventura está na linha da pobreza, passando fome, sim, deve ter gente que passa fome, e só...” afirmou o presidente durante a entrevista ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan, ao comentar uma declaração da senadora Simone Tebet (MDB), uma de suas concorrentes nas eleições deste ano ao Palácio do Planalto.

null Reprodução | Jovem Pan

Mais tarde, em um podcast com fisiculturistas, o chefe do Executivo nacional voltou a comentar sobre o tema e, por mais uma vez negou os dados sobre pessoas famintas no Brasil. "Fome no Brasil: não existe da forma como é falado".



"Se a gente for em qualquer padaria, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele. Isso não existe. Eu falando isso estou perdendo votos, mas a verdade você não pode deixar de dizer", declarou.

null Reprodução | Youtube