Youtuber bolsonarista publicou vídeo antes de ser detido pela PF no RJ

Pouco antes de ser preso no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 26, o youtuber bolsonarista Allan Frutuozo da Silva publicou um vídeo em que apela aos seguidores "atualização da prisão política", segundo informações do jornal O Globo.



“Fala, pessoal. Atualização aqui: eu estou sendo levado para uma sala do Galeão. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir o que vai acontecer comigo, porém os policiais falaram que o STF só abre meio-dia. Então eles vão decidir o que vão fazer comigo, se me prende ou me libera. O motivo é ordem do STF”, disse Allan, enquanto estava em loja Duty Free.

Allan é suspeito de invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, em dezembro de 2022, momento em que bolsonaristas depredaram o local em protesto contra a prisão do indígena Cacique Serere Xavante. O indígena foi preso por incitar atos antidemocráticos no Distrito Federal.