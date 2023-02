Zambelli teme acordar com a PF batendo na sua porta

A deputada federal Carla Zambelli (PL), deu uma entrevista na quarta-feira, 22, onde expressão sua preocupação com a possibilidade de ter seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma das ações que tramitam contra ela. A parlamentar bolsonarista responde a cinco Ações de Investigação Judicial Eleitoral, três no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e duas no Tribunal Superior Eleitoral.



Zambelli disse que tem uma “expectativa” de que acordar com a Polícia Federal em sua porta e que agora “não é hora” de provocar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Caso a deputada seja condenada e presa por crime comum pelo STF, não seria presa por conta do seu foro parlamentar. Sendo condenada pelo TSE, tendo seu mandato interrompido caso seja condenada na justiça eleitoral, ela perderia o foro.

Zambelli deu entrevista à repórter Carolina Linhares.



De acordo com o site Metrópoles, no início deste mês, Zambelli confessou aos pares que estava preocupada com direcionamento que o Tribunal Superior Eleitoral vem adotando nos processos de bolsonaristas e disse que vê uma probabilidade altíssima de ser condenada e ter seu mandato interrompido.

Nas ações, a deputada é acusada de abuso de poder político e de autoridade. Ela é acusada de se beneficiar de desinformação para sua reeleição, de ter estimulado ataques à democracia e de ter cometido abuso dos meios de comunicação para compartilhar fake news.