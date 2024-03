Zema elogia Lula e minimiza divergência: "temos até com cônjugues" | A TARDE

Governador de Minas Gerais desde 2019, Romeu Zema (Novo) elogiou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante visita a Brasília nesta quarta-feira, 6.



"O presidente, tanto quanto eu, somos democratas, acreditamos na democracia", afirmou Zema, que esteve no ato bolsonarista em São Paulo no dia 25 de fevereiro.

À frente da chefia do Executivo de Minas desde 2019, Zema foi ao Palácio do Planalto para discutir a dívida do estado e um novo modelo de regime de recuperação fiscal para as unidades federativas.

Para o governador mineiro, as diferenças com Lula são normais. "Divergência de opinião nós temos até com cônjuges, o que dizer então com os demais", disse.