Bruno diz ser positivo dividir conta do Carnaval com governo | A TARDE

Em coletiva de imprensa no Camarote Brahma, na noite desta terça-feira, 13, último dia do Carnaval de Salvador, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse enxergar como positiva a divisão da conta da folia com o Governo do Estado.



"Será compromisso de campanha, se eu for candidato a prefeito, será implementado. Quero conversar com o Governo do Estado para reforçar e equilibrar os recursos do Carnaval", afirmou.



Bruno disse ainda que, se disputar a reeleição, irá "desmontar o palanque". "Quanto mais a gente puder dividir essa conta, melhor para a Prefeitura e para o Governo do Estado. O diálogo é total e permanente. Esse é o meu destino na política. Vai ter a disputa, mas a eleição vai passar", alegou.