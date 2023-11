Bruno nega que nomeação de Lins seja para agradar PL | A TARDE

Após nomeação do novo diretor geral da da Secretaria de Desenvolvimento (Sedur), Antônio Lins, o prefeito Bruno Reis (União), negou, durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 21, que a movimentação tenha sido para agradar o Partido Liberal (PL), em uma possível busca de apoio.

“A chegada de Lins à diretoria de fiscalização não tem a ver com qualquer questão política ou uma indicação do PL. Lins havia contribuído na gestão no passado, foi um quadro que foi para Brasília, a convite à época do ministro Roma. Realizou um trabalho importante na Secretaria Financeira e Administrativa, de um orçamento que gerenciava, por exemplo, os recursos do Bolsa Família”, justificou.

O prefeito ainda ressaltou que vinha procurando um nome para a posição, e depois de uma conversa com Lins, decidiu nomeá-lo.

O gestor da capital baiana também descartou aproximação com o ex-ministro, mas admitiu que vai procurá-lo.

“Com Roma, mesmo depois das mudanças de posição política, eu sempre tive uma excelente relação. Acho que temos muitos pensamentos em comuns que nos aproximam, mas como eu disse, no momento certo, na hora certa, eu vou procurá-lo com o intuito de ter o seu apoio”, afirmou.