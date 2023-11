Bruno Reis diz oferecer "tapete azul" para a Coca-Cola | A TARDE

Durante anúncio da programação de Natal em Salvador, na Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus, nesta quinta-feira, 30, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) agradeceu a Coca-Cola por patrocinar os festejos natalinos no Centro Histórico, mas fez uma reverência inusitada.

"Vamos estender um tapete azul", brincou Bruno. Azul é a cor do União Brasil. Já o vermelho, cor da Coca-Cola, está associado ao PT, partido rival ao seu.

Do fim da Rua Chile, onde um túnel 400 metros com música sincronizada convidará os visitantes a entrar na região, até um presépio colaborativo em Santo Antônio Além do Carmo, o Centro Histórico receberá diversos shows e intervenções artísticas até o dia 6 de janeiro.

Bruno disse ainda que um dos motivos para realizar a decoração de fim de ano no Centro Histórico é mostrar para a população que a região é segura.

"Quem sai do Centro sai com outra impressão, com vontade de voltar", afirmou o prefeito Bruno Reis, sobre a segurança no local.