Bruno Reis vai a Brasília discutir subsídio do diesel com Lula

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou, na manhã deste sábado, 18, durante coletiva do balanço do Carnaval de Salvador, que em março vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma reunião com prefeitos e prefeitas das grandes e médias cidades do Brasil.

Segundo Bruno Reis, um dos temas que serão discutidos com o presidente é o subsídio do diesel, que impacta diretamente no valor das tarifas do transporte público da capital.

"As notícias que nós temos é que o presidente Lula vai realizar em março o encontro com os prefeitos das capitais para discutir os problemas dessas grandes cidades. Teve uma agenda com os governadores, agora terá uma agenda com os prefeitos. Já estamos mobilizando as informações necessárias, já foi solicitado que nós prefeitos pudéssemos encaminhar quais são os problemas hoje inerentes às grandes e médias cidades e esse assunto será tratado”, pontuou.

“Arthur [Lira] conhece bem a questão dos subsídios [diesel] porque no ano de 2022 ele nos recebeu diversas vezes quando era presidente [da Câmara] para tratar desse assunto. Inclusive ajudou muito na solução do subsídio que veio para o ano de 22 e a gente espera que possa ter não algo pontual, mas sim algo definitivo, pois esse transporte público é um problema de todas grandes cidades", falou o prefeito na coletiva.

Bruno disse ter conhecimento do setor de outras cidades do Brasil para dimensionar o problema do serviço de transporte.

"Impressionante, conversava com as pessoas do Rio de Janeiro falando da questão do BRT do Rio, dificuldade que eles estão enfrentando, um caos de gente que vai trabalhar, termina o serviço às dezessete horas, mas fica no trabalho até vinte horas pra poder voltar pra casa porque não consegue transporte público. Esse é sem sombra de dúvidas um dos principais problemas das grandes cidades", pontuou.

O chefe do Executivo da capital ainda explicou que o valor da tarifa "não remunera" as empresas que ofertam o serviço.

"Hoje, eu já tenho dito isso, porque ao longo desse tempo a gente meio que se especializando nesse assunto, a tarifa não remunera mais o sistema. Se não fosse a prefeitura que tivesse bancando, como bancou em 2021 e 2022, os ônibus não teriam nem condições de rodar, se a gente não tivesse pagando o combustível”.

“A gente ter o transporte rodando hoje é uma grande vitória, e se você considerar que nós conseguimos nesse período adquirir 340 novos ônibus convencionais, 44 novos ônibus para o BRT sendo que 30% desses ônibus são elétricos. Salvador ainda conseguiu nesses dois anos fazer as maiores compras de ônibus do país. Precisamos melhorar e melhorar muito. Agora efetivamente isso é um problema que precisa aí ter um uma ação conjunta do Governo Federal, Governo do Estado e prefeituras", afirmou Bruno Reis.