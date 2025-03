Café mais barato? Imposto zero para alimentos começa a valer

Café pode ficar mais barato no Brasil - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Começa a valer a partir desta sexta-feira, 14, o imposto zero na importação sobre alimentos no Brasil. Essa é a mais recente aposta do governo Lula para tentar reduzir o preço dos alimentos para o consumidor.

O objetivo é aumentar a oferta de determinados produtos no mercado nacional e forçar uma redução de preços O governo não informou por quanto tempo vai durar a medida, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez o anúncio da medida, afirmou que será "temporária".

Entre os itens que podem ser afetados pela alteração estão o café, a carne e o azeite de oliva, alguns dos produtos que mais sofreram com a inflação nos últimos meses. Veja a lista de produtos afetados: