Caio Castro promove jantar para Bolsonaro nos Estados Unidos

O ator Caio Castro promoveu um jantar para cerca de 20 pessoas nesta quinta-feira, 2, um dia antes de viajar para a Cuba com a namorada, Daia de Paula. Entre os convidados, esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro.

Segundo o colunista Leo Dias, o jantar foi preparado pela chef Camila Barquete, que compartilhou imagens do jantar em suas redes sociais. O ator e o ex-presidente chegaram a tirar fotos juntos, mas, até o momento, nenhum dos dois publicou a imagem em suas redes sociais.

Em nota enviada ao 'O Tempo', no entanto, a equipe do ator negou a informação, mas confirmou que ele esteve em Orlando curtindo férias com namorada e amigos.

Na última semana, um representante de Bolsonaro revelou que o ex-presidente não pretendia voltar ao Brasil no final de janeiro, como previsto inicialmente, e pediu novo visto para ficar mais seis meses no país.

Em maio de 2022, Caio Castro afirmou que nunca negou que apoia Bolsonaro, mas disse, à época, que não criticaria o então candidato do PT, Lula. "Os dois mandatos dele tiveram coisas boas e ruins. Meu papel é falar do Rio e não quero nacionalizar a eleição estadual".

