Camaçari recebe investimento de R$ 64 milhões na saúde

Camaçari receberá investimento de R$ 64 milhões na saúde - Foto: Foto: Juliano Sarraf

Com um investimento de R$ 20,9 milhões, a saúde da orla de Camaçari será reforçada com a construção de duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos distritos de Vila de Abrantes e Monte Gordo. As ações foram confirmadas durante evento neste sábado (26), no estacionamento da Cidade do Saber, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Na ocasião, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), autorizou a abertura do processo licitatório para a construção da UPA Tipo II em Vila de Abrantes, que receberá um aporte de R$ 10,9 milhões. Já em Monte Gordo, foi autorizada a elaboração do projeto da unidade, estimada em R$ 10 milhões.

As UPAs Tipo II são unidades intermediárias entre os postos de saúde e os hospitais, com capacidade de atendimento para até 250 pacientes por dia. Elas oferecem serviços como atendimentos clínicos de urgência, primeiros socorros em casos de trauma e cirurgias de pequeno porte, além de exames como raio-x e eletrocardiograma.

Alexandre Padilha, ministro da Saúde disse que este é um passo importante para garantir que a população da orla de Camaçari tenha acesso rápido e digno aos serviços de saúde. “Estamos fortalecendo o SUS com mais estrutura e presença nos territórios”, enfatizou.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que a ação cumpre um compromisso com o povo e a saúde. “Essas UPAs vão significar melhor atendimento para milhares de famílias”, enfatizou.

A titular da Sesab, Roberta Santana, contou que, para a UPA de Abrantes, o processo licitatório deve acontecer em um processo de 45 dias. “Depois disso, vamos assinar a ordem de serviço para começar a obra. Iniciada, a construção deve ser executada em sete meses. Já a unidade de Monte Gordo, com a autorização do projeto hoje, será feito todo o estudo de topografia e sondagem. Finalizando, será então autorizado o início do processo de licitação“, explicou.

Na oportunidade, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, também autorizou a contratação de profissionais de saúde para atuar nas diversas unidades do município. “Além disso, ainda essa semana, 72 médicos serão empossados. Todas estas iniciativas destacam nosso foco em qualificar a saúde, que, em breve, deve contar com ainda mais ações”, pontuou.

Rosangela Almeida, secretária municipal de Saúde, enfatizou que as novas UPAs vão reforçar a rede. “Permitirá uma resposta mais rápida em situações de urgência. Com este mesmo intuito, tivemos ambulâncias equipadas, vamos contar com equipes para atender pacientes acamados, dentre outros”, disse.

Antes da cerimônia, a comitiva visitou as obras da Policlínica Regional e participou da entrega do novo complexo esportivo do Centro Social Urbano (CSU) do Gravatá. Na oportunidade, também foi assinada a ordem de serviço para as obras de ampliação e modernização do Hospital Geral de Camaçari (HGC), totalizando R$ 18,7 milhões em recursos.