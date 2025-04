Câmara dos Deputados aprova três acordos internacionais

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira, 10, três projetos de decreto legislativo que tratam de acordos internacionais. Todas as propostas seguirão agora para análise do Senado. A Ordem do Dia já foi encerrada.



Foram aprovados: