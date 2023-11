Câmara Itinerante realiza edição e comunidades cobram mudanças | A TARDE

Mais uma edição do projeto Câmara Itinerante aconteceu, nesta segunda-feira, 27. Dessa vez, a sessão ordinária foi realizada no Colégio Estadual Barros Barreto, na Rua da Austrália, em Paripe. O coordenador executivo do projeto é o vereador Luiz Carlos Suíca (PT).

Para o presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), o objetivo do projeto “é aproximar, ainda mais, a Câmara de Salvador das comunidades. E o Subúrbio Ferroviário necessita de melhorias de equipamentos e serviços públicos de diferentes esferas governamentais. E também é papel do vereador levar essas demandas para o Executivo. Portanto, o Câmara Itinerante é uma ótima oportunidade de debate em prol da melhoria da qualidade de vida da população”.

Jacqson Dias, liderança comunitária de Fazenda Coutos III, afirmou que o transporte público no Subúrbio Ferroviário está sucateado. Outras lideranças criticaram o final das operações do trem que circulava entre a Calçada e os bairros da região. O trem foi desativado em fevereiro de 2021. E, em agosto deste ano, o Governo do Estado da Bahia anunciou uma nova licitação para implantar o VLT no Subúrbio Ferroviário.

Anselmo Soares, liderança do bairro Fazenda Coutos, afirmou que a população deve estar consciente no momento de escolher seus representantes. E elogiou a atuação do vereador Tiago Ferreira (PT), que foi criado em Fazenda Coutos. “É importante que a população do Subúrbio escolha como seus representantes lideranças que são dos bairros dessa região de Salvador e que atuam em prol dessas comunidades”, disse.

E Jadson Palma, do Instituto Jovens Periféricos, questionou aos vereadores acerca de projetos voltados para a juventude das regiões periféricas de Salvador. Ele afirmou que elaborou “um projeto de “requalificação dos jovens através das escolas públicas”.

A edição atual do projeto Câmara Itinerante contemplou 16 localidades: Alto da Terezinha, Coutos, Fazenda Coutos, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Nova Constituinte, Paripe, Periperi, Plataforma, Praia Grande, Rio Sena, São João do Cabrito, São Tomé e Lobato.

As seguintes lideranças comunitárias também participaram desta edição do Projeto Câmara Itinerante: Carlos Souza; Ernandes Farias; Thaís Carvalho; Dimas Carvalho, Derivaldo Filgueiras; Aline Lima, Benedito Ferreira e Jailson Cadeirante.

A Mesa da sessão desta segunda-feira foi composta pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB); Luiz Carlos Suíca (PT); Randerson Leal (PDT); Marta Rodrigues (PT); Augusto Vasconcelos (PCdoB) e Isnard Araújo (PL).