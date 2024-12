Cantor Péricles pode receber título de cidadão baiano na Alba

Artista tem identificação com a Bahia e já lançou vários projetos no estado - Foto: Divulgação

O cantor Péricles pode receber o título de cidadão baiano em breve. O deputado estadual Luciano Simões Filho (União Brasil) propôs homenagear o artista com a honraria, que se aprovada pelos parlamentares, será entregue em uma sessão especial, em data a ser definida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Leia também

>> Deputados se unem para impedir homenagem a Silas Malafaia na Alba

>> Bruno Mars quase brasileiro? Deputado propõe atitude surpreendente

>> Ferran Soriano e Raul Aguirre recebem título de cidadão soteropolitano

Nascido em Santo André, São Paulo, Péricles iniciou sua trajetória musical em 1986 como integrante do grupo Exaltasamba, onde permaneceu por 25 anos, sendo um dos responsáveis pelos sucessos da banda. Em 2012, ele embarcou em uma bem-sucedida carreira solo, consolidando-se como uma das vozes mais icônicas do samba e do pagode no Brasil.

“A relação de Péricles com a Bahia, especialmente com Salvador, é profunda”, contou o deputado no projeto de resolução apresentado na ALBA. Em 2019, acrescentou Luciano Simões Filho, ele escolheu a capital baiana para gravar o DVD Mensageiro do Amor, primeiro projeto audiovisual produzido por sua empresa, Faria 's Produções. O evento reuniu mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Salvador também foi cenário do projeto Voz da Consciência, lançado em 2023 no mês da Consciência Negra, que incluiu conversas com personalidades negras e a gravação de um clipe com o Olodum no Pelourinho. Na ocasião, Péricles falou sobre sua relação com o estado.

“A minha relação com a Bahia é sempre de pertencimento e acolhimento, como se eu fosse um filho que voltou para casa. A Bahia foi a primeira capital do Brasil, o samba saiu de lá. É o ponto de partida para tudo o que a gente é hoje”.

Segundo o deputado, além da música, Péricles é reconhecido pelo engajamento em causas sociais, apoiando campanhas como Criança Esperança, Teleton e McDia Feliz, além de colaborar com instituições como a Central Única das Favelas (Cufa), Apae e outras organizações filantrópicas.

Durante a pandemia, ele realizou ações de arrecadação para ajudar comunidades carentes. Com uma carreira de 38 anos, o artista acumula números impressionantes: mais de 15 milhões de discos vendidos, 30 projetos lançados, mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube e milhões de seguidores em plataformas digitais.