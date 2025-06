Carla Zambelli afirma que se entregará às autoridades italianas

- Foto: Paulo Sérgio | Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou ao blog da jornalista Natuza Nery, do G1, que irá se apresentar para as autoridades italianas, depois de ter fugido para o país europeu após ser condenada por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A parlamentar, que se licenciou do cargo, afirmou que buscará se regularizar no país, para evitar o status de fugitiva, e que portanto irá colaborar com as autoridades italianas. Zambelli disse ainda que sofre perseguição política no Brasil e que, por isso, irá buscar esse status.

Zambelli teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu ainda que a Interpol incluisse o nome dela na lista de foragidos internacionais.

Zambelli está condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato, devido ao envolvimento da parlamentar na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Saída do Brasil

A deputada chegou a ter o passaporte apreendido em 2023, mas o documento foi devolvido. Zambelli se encontra nos Estados Unidos, mas deve embarcar para a Europa, tendo a Itália como provável destino, uma vez que ela possui cidadania no país, o que impede uma extradição.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", afirmou Zambelli ao anunciar saída do país.