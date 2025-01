Carlos Bolsonaro ironiza discurso de vereadora de Salvador

Laina não se reelegeu vereadora - Foto: Reprodução | Youtube

O discurso de despedida da vereadora de Salvador, Laina Crisóstomo (Psol), da Câmara Municipal, esta semana, chegou até Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ironizou a cena.

No vídeo, Laina aproveitou sua última sessão como vereadora para falar do seu perfil, e afirmou Salvador deve demorar para eleger novamente uma mulher preta, não monogâmica, lésbica e "macumbeira".

Ao compartilhar o momento, Carlos diz, em tom de ironia, que nem mesmo essas "qualidades" contaram na hora do voto. Laina não foi reeleita.

"Mesmo com todas essas qualidades não conseguiu se reeleger", escreveu o vereador do Rio de Janeieo no X, antigo Twitter.