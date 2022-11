Casa Branca diz estar feliz por Bolsonaro reconhecer derrota nas urnas

O governo dos Estados Unidos, que esteve atento às eleições brasileiras, afirmou estar satisfeito ao ver Bolsonaro reconhecer a derrota nas urnas eletrônicas.

Nesta quarta-feira, 2, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, pontuou a autorização para início da transição anunciada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, após o breve discurso de Bolsonaro.

"Estamos satisfeitos em ver que o presidente Bolsonaro reconheceu os resultados da eleição e autorizou o início do processo de transição. O TSE determinou que quem venceu as eleições livres e justas foi o presidente eleito Lula. A vontade do povo do Brasil deve ser respeitada", disse a porta-voz.

Nesta terça-feira, 1º, após quase 48 horas em silêncio, Bolsonaro agradeceu os votos recebidos nas urnas e disse que sua atuação foi "dentro das quatro linhas da Constituição".

Um dia após a eleição, o presidente americano Joe Biden conversou com o presidente eleito Lula e o cumprimentou pela vitória.

Segundo nota do governo americano, Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras após eleições livres, justas e confiáveis e discutiram o forte relacionamento entre os EUA e o Brasil.