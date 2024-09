"Censura", dispara político sobre condenação por racismo contra filha

Titi foi vítima de racismo cometido por influencer - Foto: Reprodução | Instagram

O presidente nacional do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, usou o canal oficial da sigla no X, antigo Twitter, para criticar a condenação da influencer Day McCarthy a oito anos de prisão por ter cometido racismo contra Titi, filha mais velha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a primeira do tipo no Brasil.

Leia mais

>> Quem é Day McCarthy, condenada por racismo contra Titi Ewbank

>> Influencer pega 8 anos de prisão por racismo contra filha de Gagliasso

Segundo Rui Pimenta, em tom irônico, o único crime cometido pela blogueira teria sido "atacar pessoas da Globo". O político de extrema-esquerda ainda afirmou que a setença contra Day é uma "farsa" e uma tentativa de censura à liberdade de expressão das pessoas.

“Se existe uma coisa que é crime, é atacar as pessoas da Globo. Pegaram a pessoa e a transformaram em um exemplo. É um balão de ensaio para endurecer a política repressiva no país. Já imagino que vão falar ‘não é liberdade de expressão, é racismo’. Se alguém pode pegar 8 anos de prisão por falar A, pode pegar 8 anos de prisão por falar B. Racismo não é algo só contra os negros, pode ser contra qualquer pessoa. Veja o caso do antissemitismo", disparou Rui Pimenta, que continuou.

"“Se existe uma coisa que é crime, é atacar as pessoas da Globo. Pegaram a pessoa e a transformaram em um exemplo. É um balão de ensaio para endurecer a política repressiva no país. Já imagino que vão falar ‘não é liberdade de expressão, é racismo’. Se alguém pode pegar 8 anos de prisão por falar A, pode pegar 8 anos de prisão por falar B. Racismo não é algo só contra os negros, pode ser contra qualquer pessoa. Veja o caso do antissemitismo", afirmou o político.

"Os atores da Globo disseram que é uma conquista e que a sentença foi dada porque são brancos. O problema é que essa sentença é uma farsa. A mulher falou besteiras na Internet e vai pegar 8 anos de cadeia. Já a PM mata milhares de negros e não acontece nada. Ou seja, o racismo ‘light’ é punido com 8 anos de cadeia. O racismo selvagem e violento não tem punição. Se houvesse preocupação com a população negra, toda vez que um negro fosse morto na periferia, isso deveria gerar um furacão judiciário", completou Rui Costa Pimenta.

O PCO tem se notabilizado por defender posições controversas em editoriais nos últimos anos. Apesar de se identificar como esquerda, a legenda chegou a sair em defesa de Donald Trump, e afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos era alvo de perseguição. O partido também se manifestou em defesa de Neymar durante a Copa do Mundo de 2018, alegando que o atleta era vítima do imperialismo.