Cid confessa ter entregue dinheiro de joias a Bolsonaro, diz revista

O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal (PF), em depoimento, ter entregue nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, dinheiro proveniente da venda de presentes de luxo recebidos pela presidência. A informação foi revelada nesta quinta-feira,14, pela revista Veja.

De acordo com a revista, Cid confessou ter repassado a Bolsonaro 68 mil dólares, de forma parcelada, nos Estados Unidos e no Brasil. O dinheiro referente à venda de dois relógios Rolex e Patek Philippe foi depositado na conta do general da reserva Mauro Lourena Cid, pai do tenente-coronel. Na sequência, os recursos foram sacados e levados ao ex-presidente.

“Em mãos. Para ele”, disse Cid à PF, conforme a Veja. “A venda pode ter sido imoral? Pode. Mas a gente achava que não era ilegal.”

No último sábado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou um acordo de delação premiada entre Cid e a Polícia Federal. O magistrado também concedeu liberdade provisória ao militar, com as seguintes medidas cautelares:

Cid está obrigado ao recolhimento noturno e nos finais de semana;

terá de usar tornozeleira eletrônica;

terá de se apresentar perante um juiz uma vez por semana, sempre às segundas-feiras;

não poderá se ausentar do País e terá de entregar seus passaportes;

perderá o porte de arma de fogo e qualquer registro para realizar atividades de coleção, tiro desportivo e caça;

não poderá acessar redes sociais;

não poderá se comunicar com outros investigados no Inquérito das Milícias Digitais e em apurações conexas. As exceções são sua esposa, sua filha e seu pai.