Cid diz que entregou dinheiro das joias a Bolsonaro em Nova York

Tenente reforça versão em novo depoimento

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), afirmou em depoimento para a Polícia Federal que entregou o dinheiro das joias sauditas ao ex-presidente em Nova York, durante uma viagem.

De acordo com Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles, Cid afirmou para a PF que entregou o valor em mãos ao então presidente em setembro de 2022. Na ocasião, Bolsonaro cumpria agenda nos Estados Unidos, onde discursou pela última vez como líder do Planalto na Assembleia-Geral da ONU. O dinheiro girava em torno de US$ 68 mil.

Ainda de acordo com Cid, dinheiro foi sacado de forma parcelada por sue pai, por conta do limite baixo das máquinas de caixa eletrônico. A versão apresentada por Mauro Cid outras vezes, foi confirmada em novo depoimento para a PF, nesta terça-feira, 18.

Procurado pela coluna de Gadelha, a defesa do ex-presidente negou qualquer interferência de Bolsonaro no processo de venda das joias.